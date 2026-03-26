Le démembrement dans tous ses états en infographies pratiques

Le démembrement dans tous ses états - 100 infographies pour comprendre et maîtriser la matière Le démembrement de propriété constitue l'un des mécanismes les plus subtils et stratégiques du droit patrimonial. A la croisée du droit civil, du droit fiscal et de la gestion patrimoniale, il s'impose aujourd'hui comme un outil incontournable pour structurer, transmettre et valoriser le patrimoine, tant privé que professionnel. Avec Le démembrement dans tous ses états, découvrez une approche inédite et visuelle de ce thème complexe. Conçu sous la forme de 100 infographies claires, pédagogiques et opérationnelles, cet ouvrage offre une synthèse complète et accessible de l'ensemble des règles et stratégies relatives au démembrement. Destiné aux professionnels du chiffre et du droit - experts-comptables, notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, dirigeants d'entreprise - ainsi qu'aux étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances, ce livre constitue un outil de référence, à la fois pratique et visuel.