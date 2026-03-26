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Agate et Gradele

Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

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Le final grandiose et émouvant de La Mandragore de cristal. Maryan, Jarlkonina de Graen Eyja, est au seuil de la mort. Lutz, aussi dévouée que mystérieuse, est prête à offrir ses propres pouvoirs pour la sauver, quitte à mettre en péril la quête des cristaux. Mais elle ne peut rien pour Kerill : arrêté par la Garde Royale, il va comprendre avec quelle cruauté le Contestable, qui prépare une guerre totale, traite quiconque ose s'opposer à lui. Tous ignorent que Wotan a pris la place de son demi-frère, le Souverain Pontife à la jeunesse éternelle, et se retrouve piégé au plus haut niveau du pouvoir... Entre passé et futur, Maryan et les siens mettront tout en oeuvre pour que l'ultime sacrifice de la reine sans nom n'ait pas été vain. Terra sera-t-elle sauvée des glaces éternelles ?

Par Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion
Chez Syros

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Auteur

Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

Editeur

Syros

Genre

Mondes fantastiques

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Agate et Gradele

Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

Paru le 26/03/2026

528 pages

Syros

21,95 €

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Scannez le code barre 9782748539103
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