Agate et Gradele

Le final grandiose et émouvant de La Mandragore de cristal. Maryan, Jarlkonina de Graen Eyja, est au seuil de la mort. Lutz, aussi dévouée que mystérieuse, est prête à offrir ses propres pouvoirs pour la sauver, quitte à mettre en péril la quête des cristaux. Mais elle ne peut rien pour Kerill : arrêté par la Garde Royale, il va comprendre avec quelle cruauté le Contestable, qui prépare une guerre totale, traite quiconque ose s'opposer à lui. Tous ignorent que Wotan a pris la place de son demi-frère, le Souverain Pontife à la jeunesse éternelle, et se retrouve piégé au plus haut niveau du pouvoir... Entre passé et futur, Maryan et les siens mettront tout en oeuvre pour que l'ultime sacrifice de la reine sans nom n'ait pas été vain. Terra sera-t-elle sauvée des glaces éternelles ?