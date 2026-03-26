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Alexandre Clapier

Jean-Yves Naudet

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L'histoire d'Alexandre Clapier éclaire et illustre tout le xixe siècle marseillais et national. Cet avocat marseillais, académicien, économiste, a joué un rôle clef comme homme politique. L'histoire d'Alexandre Clapier (1798-1891) éclaire et illustre tout le XIXe siècle marseillais et national. En effet, ce grand bourgeois marseillais a été avocat et même bâtonnier, académicien et même président de l'académie de Marseille, économiste libéral, membre de la société d'économie politique. Mais il a joué un rôle politique majeur. Sur le plan local, cet orléaniste a été conseiller municipal de Marseille et président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Sur le plan national, il a été député en 1846, puis en 1871, évoluant peu à peu de l'orléanisme vers la République conservatrice.

Par Jean-Yves Naudet
Chez PU Aix-Marseille

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Auteur

Jean-Yves Naudet

Editeur

PU Aix-Marseille

Genre

Histoire du droit

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Alexandre Clapier

Jean-Yves Naudet

Paru le 26/03/2026

148 pages

PU Aix-Marseille

16,00 €

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Scannez le code barre 9782731413557
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