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Radioscopie critique de la décolonisation de la Réunion

André Oraison

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La départementalisation de 1946 a-t-elle vraiment décolonisé La Réunion ? Une analyse inédite entre droit constitutionnel et droit international. Cet ouvrage offre une radioscopie critique de la décolonisation de La Réunion et des "quatre vieilles" colonies (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). En effet il renouvelle l'analyse de la départementalisation de 1946 en croisant le droit constitutionnel français et le droit international de la décolonisation, tout en gardant un ancrage historique fort. En effet, les rôles des députés progressistes et anticolonialistes de 1945 sont éclairés et mis en avant. L'ouvrage intéressera autant les historiens, juristes, politologues et sociologues que les étudiants et les lecteurs intéressés par l'émancipation des Outre-mer. Cette étude est inédite puisqu'elle replace la départementalisation de 1946 dans une double perspective, nationale et internationale, en montrant ses ambiguïtés et sa portée réelle.

Par André Oraison
Chez PU Aix-Marseille

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Auteur

André Oraison

Editeur

PU Aix-Marseille

Genre

Histoire du droit

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Radioscopie critique de la décolonisation de la Réunion

André Oraison

Paru le 26/03/2026

254 pages

PU Aix-Marseille

20,00 €

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