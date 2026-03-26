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Engagées : littératures féministes, France et au Québec (1969-1985)

Aurore Turbiau

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Qu'est-ce que la littérature féministe ?? Ni un style (de colère, d'accusation, d'ironie), ni un thème (les violences faites aux femmes, l'utopie d'un monde meilleur), ni davantage l'expression d'une identité sociale ("? femme ? " ou "? lesbienne ? ", notions mouvantes). La littérature féministe se laisse définir par un geste : celui de l'engagement. Engagement de la littérature dans la cause politique des femmes ? ; engagement dans la littérature de femmes militant pour leur propre cause ? ; engagement à travers et envers la littérature. Le livre examine les pensées et pratiques politiques de la littérature des écrivaines féministes en France et au Québec, entre 1969 et 1985. Il s'intéresse à un vaste corpus d'autrices parmi lesquelles, au Québec Nicole Brossard, France Théoret, Lucile Durand dite Louky Bersianik et Madeleine Gagnon, et en France Monique Wittig, Hélène Cixous, Françoise d'Eaubonne et Christiane Rochefort. Ces autrices forgent des concepts au croisement du politique, de l'épistémologique et du poétique et (re)problématisent les notions de sujet, d'action, de reconnaissance, d'histoire. Interrogeant l'identité " femme " qui décrit leur position dans l'espace social et littéraire, ces écrivaines élaborent aussi depuis leur point de vue spécifique le concept de " genre ". Elles interrogent la place que peuvent occuper la violence et l'insolence dans des politiques littéraires inédites, dont les esthétiques de rupture sont aussi largement des projets de fondation et de lien noué entre femmes. Cet ouvrage, rédigé dans une langue claire et entraînante, apporte sa pierre à l'écriture de l'histoire littéraire des femmes et à l'histoire du féminisme comme des luttes homosexuelles.

Par Aurore Turbiau
Chez Presses Universitaires de Lyon

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Auteur

Aurore Turbiau

Editeur

Presses Universitaires de Lyon

Genre

Critique

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Engagées : littératures féministes, France et au Québec (1969-1985)

Aurore Turbiau

Paru le 26/03/2026

480 pages

Presses Universitaires de Lyon

30,00 €

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