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Les GAFAM

Julien Nocetti

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Au coeur des Big Five Acronyme de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les GAFAM sont des entreprises majeures à l'échelle internationale. Cet ensemble ne cesse de s'étendre et englobe désormais d'autres acteurs comme Starlink, TikTok, X, voire les grands acteurs de l'intelligence artificielle comme ChatGPT. Plus que de simples acteurs de l'économie numérique, ces entreprises ont acquis une puissance économique et financière parfois plus importante que certains pays. Leur rôle quasi monopolistique dans la maîtrise des données et la diffusion de l'information leur confère surtout une importance géostratégique de premier plan. Le pouvoir politique ne s'y trompe pas et tente soit de les réguler soit de s'allier à elles. Comment les GAFAM se sont-ils développés ? A quels enjeux de politique commerciale et étrangère sont-ils associés ? Les Etats doivent-ils s'en protéger ? Quel est aussi le coût social et environnemental des infrastructures et services qu'ils proposent dans un monde en crise ? Telles sont les problématiques qu'éclaire Julien Nocetti dans cet ouvrage.

Par Julien Nocetti
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Julien Nocetti

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Les GAFAM

Julien Nocetti

Paru le 26/03/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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