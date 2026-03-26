Animaux de la jungle

Colorier et mélanger les pages pour créer des animaux rigolos : un croco-toucan ou un éléphant-tigre, tout est possible ! 24 animaux à colorier et à mixer pour un effet carrément rigolo ! Un livre original avec une découpe au milieu de chaque page permet à l'enfant de mélanger les têtes et les corps à volonté. Un croco-toucan, un éléphant-tigre, une panthère-tortue... les combinaisons sont infinies ! Les pages en couleurs guident les petits, tout en stimulant leur créativité, leur imagination et leur motricité fine. Un livre ludique qui promet des heures de rires et d'inventivité.