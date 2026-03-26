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#Album jeunesse

Les petits mignons

Hemma

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Un tout nouveau titre dans la collection de livres matières de référence : les petits mignons Les petits curieux qui aiment toucher et découvrir de nouvelles matières vont adorer cet imagier ! Un chaton mignon, des canetons tout doux, un écureuil gourmand, un choupisson curieux... A chaque page, une photo est associée à un mot et à une matière à caresser qui encourage l'enfant à s'attarder afin de toucher, ressentir, observer pour comprendre et mémoriser tout en s'amusant ! Cet imagier est particulièrement ergonomique : les coins sont arrondis, la couverture est matelassée et le format est compact pour les petites mains.

Par Hemma
Chez Hemma

|

Auteur

Hemma

Editeur

Hemma

Genre

Livres à toucher

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Les petits mignons

Hemma

Paru le 26/03/2026

12 pages

Hemma

6,95 €

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Scannez le code barre 9782508062612
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