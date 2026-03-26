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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Masked man Tome 2

Marie Rnd

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Ivy Miller, héritière du plus vaste empire de drogue des Etats-Unis, tente de se reconstruire après avoir survécu à une mission qui a bien failli lui coûter la vie. Déterminée à détruire Katherina, la femme à l'origine de tous ses malheurs, elle doit composer avec le bon vouloir d'Eiji, chef de l'Organisation, qui l'attire irrésistiblement. De son côté, Eiji, obsessionnel et imprévisible, ne cesse de souffler le chaud et le froid dans leur relation. Bien qu'il ne perde pas de vue son objectif premier : éliminer les Miller, il se retrouve incapable de décider s'il souhaite sauver Ivy ou l'anéantir. Bien décidé à faire tomber l'empire sanglant de Katherina Miller, le duo devra apprendre à collaborer... et surtout à se faire confiance.

Par Marie Rnd
Chez Happily Ever After

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Auteur

Marie Rnd

Editeur

Happily Ever After

Genre

Romance sexy

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Masked man Tome 2

Marie Rnd

Paru le 26/03/2026

Happily Ever After

20,90 €

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9782494707917
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