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Changer le monde à chaque repas

Utopia, Philippe Pointereau

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La transition de notre agriculture revêt de nombreux visages mais celle-ci ne se fera pas sans une transition alimentaire, sans un nouveau pacte entre les agriculteurs et les consommateurs, sans une mobilisation des collectivités locales et un engagement sincère des élus. Ce livre éclaire de nombreuses expériences de terrain qui montre par exemple que la sortie des pesticides est possible pour autant que les politiques publiques soient à la hauteur et les consommateurs au rendez-vous. Sur le terrain de nombreuses initiatives voient le jour un peu partout pour relocaliser certaines productions " déficitaires " comme de nombreux fruits, légumes et légumineuses à graines largement importées, mais aussi relancer certaines productions " oubliées " comme la châtaigne, le millet, le pistachier, l'amandier ou le maïs Grand Roux Basque utilisé dans l'alimentation humaine. Les pratiques agroécologiques se déploient avec l'objectif de réduire voire de se passer de l'usage des intrants chimiques, d'utiliser l'eau avec parcimonie pour irriguer, de maintenir des sols vivants, de mieux s'adapter au bouleversement climatique, de relancer les races locales plus rustiques, de faire avec la nature et pour la nature.

Par Utopia, Philippe Pointereau
Chez Utopia

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Auteur

Utopia, Philippe Pointereau

Editeur

Utopia

Genre

Agriculture

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Changer le monde à chaque repas

Utopia, Philippe Pointereau

Paru le 26/03/2026

171 pages

Utopia

10,00 €

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Scannez le code barre 9782494498174
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