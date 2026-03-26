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Le passeur hypnotique

Bruno Delcombel

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Le Passeur Hypnothique est bien plus qu'un livre : c'est une expérience intérieure, une traversée poétique du cerveau où chaque mot agit comme une onde neuronale. Entre essai philosophique et voyage initiatique, l'ouvrage invite le lecteur à une transe-lecture : un lâcher-prise littéraire qui réveille la curiosité et la créativité. Ni roman, ni manuel, cet ouvrage singulier guide vers une exploration intime de la pensée, du rêve et du lien entre conscience et inconscient. Au fil des pages, l'humour, la poésie et la science dialoguent, formant une symphonie neuronale unique. Un livre-miroir, pour celles et ceux qui veulent se relire, se comprendre et se (re)connecter à l'enfant intérieur. Un livre qui a suscité l'un des plus beaux compliments qui soit de la part de la célèbre Amélie Nothomb : "un livre magistral" .

Par Bruno Delcombel
Chez Enagone éditions

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Auteur

Bruno Delcombel

Editeur

Enagone éditions

Genre

Réussite personnelle

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Le passeur hypnotique

Bruno Delcombel

Paru le 30/04/2026

Enagone éditions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782488861045
9782488861045
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