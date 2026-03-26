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#Roman francophone

The equation of us

Brent Maya, Publishing Butterfly, Maya Brent

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Deux esprits scientifiques. Deux passés irrésolus. Une équation que ni le temps ni la raison ne peuvent résoudre. Il y a dix ans, Ana et Henri étaient les meilleurs élèves de leur promotion : deux prodiges fascinés par la chimie... et l'un par l'autre. Entre expériences, rivalités et confidences volées, ils partageaient tout ? jusqu'au jour où Henri a tout fait exploser. Sans explication, il a disparu, brisant plus qu'une amitié. Aujourd'hui, Ana est doctorante à Oxford. La science guide sa vie, mais rien ne peut l'aider à combler le vide qui l'habite. Jusqu'à ce qu'elle tombe, par hasard, sur un portefeuille. Dedans, une photo d'Henri. Mais un faux nom. Une fausse vie. Et un secret qui menace tout ce qu'elle croyait savoir de lui. Quand Ana et Henri se recroisent, les lois de la logique vacillent. Les mensonges d'hier se heurtent à la vérité d'aujourd'hui. Et l'amour devient une réaction incontrôlable. Rendez-vous à Oxford, le théâtre d'une romance intense, où la raison scientifique se confronte aux pulsions du coeur. Où certaines équations ne trouvent leur solution que dans le chaos.

Par Brent Maya, Publishing Butterfly, Maya Brent
Chez Butterfly

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Auteur

Brent Maya, Publishing Butterfly, Maya Brent

Editeur

Butterfly

Genre

Romance sexy

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The equation of us

Brent Maya, Publishing Butterfly, Maya Brent

Paru le 26/03/2026

444 pages

Butterfly

19,00 €

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