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L'Inconnue de Whitechapel

Catherine Delors

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1888. Une série de meurtres ensanglante Whitechapel et bouleverse l'Angleterre. Polar historique, L'Inconnue de Whitechapel nous plonge dans les bas-fonds de Londres et revisite la légende de Jack L'Eventreur. De l'antisémitisme ordinaire à la traite des femmes, ce roman entre Dickens et Dumas explore de manière pénétrante et inédite les coulisses de cette trouble enquête. Mary Jane Kelly se cache à Whitechapel, pour échapper à un passé sulfureux. Son allure détonne dans ce quartier populaire, situé à l'est de Londres. Des tensions sociales accrues secouent le quartier depuis l'afflux d'immigrants juifs fuyants les pogroms d'Europe centrale. Les loyers flambent, le chômage s'aggrave. L'amant de Mary Jane perd son travail et sous la pression de leur propriétaire, elle doit se résoudre à se prostituer de manière à payer son loyer. Une série de crimes, comparés à des meurtres rituels, défrayent la chronique à l'été 1888, tandis que la police ne fait pas mystère de ses soupçons envers les réfugiés. Le surnom de " Jack l'éventreur " se répand et de violentes émeutes antisémites éclatent alors. La communauté juive elle-même se déchire, entre révolutionnaires, qui se rassemblent au club des travailleurs internationaux, et ultra religieux, parmi lesquels Aaron Kosminski, un jeune chômeur originaire de Pologne. Après la découverte de deux nouvelles femmes égorgées, l'une dans la cour du club socialiste, l'autre derrière la grande synagogue, Scotland Yard tâtonne et privilégie la piste d'un suspect juif, sans véritable preuve. En redoutable détective Catherine Delors mène l'enquête dans ce monde parallèle des truands, des dockers, des prostituées, des pickpockets, des prolétaires et reconstitue, comme autant de pièces à conviction, cette ténébreuse affaire du premier serial killer des temps modernes.

Par Catherine Delors
Chez Héloïse d'Ormesson

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Auteur

Catherine Delors

Editeur

Héloïse d'Ormesson

Genre

Policiers historiques

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L'Inconnue de Whitechapel

Catherine Delors

Paru le 26/03/2026

256 pages

Héloïse d'Ormesson

20,00 €

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