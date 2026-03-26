Chemins de l'initiation chrétienne

Le terme d'initiation chrétienne est utilisé par l'Eglise pour qualifier l'ensemble des trois sacrements majeurs : baptême, confirmation, eucharistie. Initiatique désigne également les chemins d'intériorité spirituelle qui existent de manière spécifique dans le cadre de la vie chrétienne, lesquels ont pour but de concourir, sous le primat des sacrements, à atteindre la sainteté, donc le Royaume de Dieu "qui est au milieu de nous" : Dieu Emmanuel. En tout état de cause, que ces chemins soient parcourus aux pas d'une intériorité qu'on appelle mystique ou de celle qu'on nomme communément initiation et ésotérisme (esôterikós, en son vrai sens : ce qui est dans - et de - l'intérieur), c'est l'unique Christ, Deuxième Personne de la Très Sainte Trinité, qui est à la fois ce chemin et son terme : ce Royaume. Ce livre souhaite apporter des réponses claires et sans compromis à tout chrétien fidèle aux vérités de la foi (les dogmes, au sens théologique du terme) ainsi qu'à l'enseignement de l'Eglise et qui en découvre sans cesse les richesses sous l'action de l'Esprit et l'exemple des saints.