Géopolitique des mondes arabes

Les mondes arabes sont traversés par de profondes inégalités économiques, sociales, politiques et culturelles. Depuis plusieurs décennies, ces déséquilibres structurels engendrent de multiples crises et des affrontements armés récurrents, au premier rang desquels le lancinant conflit israélo-palestinien. Comprendre les dynamiques en cours, c'est se donner les moyens de décrypter les rapports de force qui façonnent durablement cet espace géopolitique. En quarante fiches documentées, Didier Billion met en lumière la diversité des mondes arabes et montre combien les équilibres mondiaux dépendent des perspectives de stabilisation et de démocratisation qui peuvent s'y dessiner. L'ouvrage est enrichi de cartes, de graphiques, de données chiffrées et de tableaux.