Couture upcycling avec Maéli

Recréez et revalorisez votre penderie pour une mode positive et engagée ! Donnez une seconde vie à vos chemises, jeans, sweats, t-shirts ou draps anciens. Comment chiner et préparer les tissus, comment les réimaginer et les upcycler selon le métrage disponible ? Amélie vous propose 20 projets avec et sans patrons expliqués étape par étape : une chemise trop grande devient une pièce sur mesure ou une blouse unique, de vieux jeans sont transformés en une veste en patchwork ou un top sans manches. Vous trouverez aussi des idées pour exploiter vos chutes de tissus - maxi chouchou, étui à lunettes, porte-téléphone tressé, trousse baluchon, etc. - ou des customisations plus simples (broderie, peinture sur tissu, appliqués). Vous aurez ainsi la joie de porter vos créations tout en participant activement à la lutte contre la fast-fashion.