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Le petit livre des êtres de lumière

Philippe Chavanne, Philippe Adrick

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Entrez en contact avec la sagesse des Etres de Lumière et l'incroyable potentiel qu'ils vous réservent. Un livre à petit prix pour vous révéler à vous-même ! Avez-vous déjà ressenti la présence d'énergies bienveillantes autour de vous ? D'êtres supérieurs qui semblent vous guider sur votre chemin de vie ? Ce petit livre à 3,50&euro ; va vous permettre de tout comprendre sur ces Etres de Lumière si mystérieux. Vous apprendrez qui sont vraiment ces Etres de Lumière dont on parle tant. Bien plus que de simples anges gardiens, ce sont des entités d'une sagesse incroyable, dotées de pouvoirs extraordinaires. Grâce à ce livre, vous découvrirez leur rôle essentiel et leur véritable dimension. Les Etres de Lumière possèdent un savoir d'une richesse insoupçonnée sur des sujets aussi fondamentaux que la nature profonde de l'homme, la vie après la mort, les cycles de réincarnation... Leur dessein est de nous transmettre ce savoir pour nous aider à progresser et nous transformer intérieurement. Ne ratez pas cette opportunité unique !

Par Philippe Chavanne, Philippe Adrick
Chez First

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Auteur

Philippe Chavanne, Philippe Adrick

Editeur

First

Genre

Esotérisme

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Le petit livre des êtres de lumière

Philippe Chavanne, Philippe Adrick

Paru le 26/03/2026

160 pages

First

3,50 €

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Scannez le code barre 9782412107799
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