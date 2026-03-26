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Le mystère de la xj12

Bernard-Marie Garreau

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Avec ce nouveau roman policier, Bernard-Marie Garreau entraîne le lecteur dans un univers où se croisent la passion des voitures anciennes, l'équitation, et les zones d'ombre d'une bourgeoisie versaillaise aussi policée qu'opaque. Tout commence autour d'une Jaguar XJ12, objet de désir et de fascination, bientôt au coeur d'une enquête criminelle aux ramifications inattendues. Chargé de l'affaire, le commissaire d'Envers, policier traditionaliste proche de la retraite, mène l'enquête à sa manière, entre intuition, culture classique et méfiance envers son époque. Il est épaulé par Claudine Claude, inspectrice discrète aux allures de bonne soeur, et par Giang N'Guyen, médecin légiste de petite taille mais à la lucidité redoutable, capable de voir ce que d'autres préfèrent ignorer. Leur route croise bientôt celle de Christophe Beaupré, détective privé, organiste d'église et observateur aigu des failles humaines, lancé sur la même piste à la demande d'une femme trompée. Tandis que policiers et détective chassent sur les mêmes terres, les secrets de famille, les mensonges sociaux et les passions enfouies refont surface.

Par Bernard-Marie Garreau
Chez Editions Complicités

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Auteur

Bernard-Marie Garreau

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans policiers

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Le mystère de la xj12

Bernard-Marie Garreau

Paru le 26/03/2026

Editions Complicités

15,00 €

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Scannez le code barre 9782386800061
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