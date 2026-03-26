Les plus beaux messages de Marie

"Je serai invisiblement près de toi". Protectrice, consolatrice, refuge des petits et des humbles de coeur, Marie est la Reine et la Porte du ciel, l'Etoile de la mer, Notre- Dame de la sagesse et de la paix. Découvrez dans ce coffret 60 cartes avec un message d'espérance de Marie ou une prière à adresser à cette "maman du ciel" pour vous guider au quotidien. Textes sélectionnés par Elisabeth Marshall Elisabeth Marshall a été la directrice éditoriale des magazines La vie, Prier et Sens & santé (groupe Le monde). Journaliste spécialisée dans les questions de société, de spiritualité et de développement personnel, elle est l'auteure de La Présence, ça se pratique (Editions de la Martinière) et a contribué à plusieurs ouvrages autour de la méditation.