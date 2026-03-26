Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Saint Thomas - Apôtre de l’Orient

Marc Alibert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Jérusalem aux rives du Kérala, des routes caravanières de Mésopotamie jusqu'à la Chine des Han, l'apôtre Thomas incarne l'audace missionnaire des origines chrétiennes. Architecte et aquarelliste, Marc Alibert revisite ces chemins oubliés en mêlant art et histoire. Ses aquarelles originales, ses cartes et ses restitutions archéologiques accompagnent un récit clair et documenté. L'ouvrage propose une découverte accessible du christianisme oriental primitif, de ses liturgies et de ses communautés, tout en ouvrant la réflexion sur la mémoire partagée des Eglises d'Orient et d'Occident. A la croisée du beau-livre et de l'essai spirituel, ce volume invite à contempler une autre naissance de l'Evangile : universelle dès ses origines.

Par Marc Alibert
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Marc Alibert

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Histoire de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Saint Thomas - Apôtre de l’Orient par Marc Alibert

Commenter ce livre

 

Saint Thomas - Apôtre de l’Orient

Marc Alibert

Paru le 26/03/2026

150 pages

Saint-Léger éditions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385226213
9782385226213
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.