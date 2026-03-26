Saint Thomas - Apôtre de l’Orient

De Jérusalem aux rives du Kérala, des routes caravanières de Mésopotamie jusqu'à la Chine des Han, l'apôtre Thomas incarne l'audace missionnaire des origines chrétiennes. Architecte et aquarelliste, Marc Alibert revisite ces chemins oubliés en mêlant art et histoire. Ses aquarelles originales, ses cartes et ses restitutions archéologiques accompagnent un récit clair et documenté. L'ouvrage propose une découverte accessible du christianisme oriental primitif, de ses liturgies et de ses communautés, tout en ouvrant la réflexion sur la mémoire partagée des Eglises d'Orient et d'Occident. A la croisée du beau-livre et de l'essai spirituel, ce volume invite à contempler une autre naissance de l'Evangile : universelle dès ses origines.