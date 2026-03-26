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Le fugitif de Hambourg

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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Hans Dorbach, colonel Est allemand de la DDR est récupéré par Malko après avoir traversé une "faille" du mur de Berlin. C'est une grosse prise pour les services de l'Ouest. Mais un grain de sable, nommé Renata, va mettre le doute dans les esprits : et si c'était une manip d'intox avec agent double dans la boucle. Mais qui serait l'agent double. Dans la rue les sex-bars brillaient de tous leurs néons. Au moment où Malko réussit à faire démarrer sa Mercedes, un objet atterrit sur le capot avec un bruit mou. Il le regarda machinalement, puis une main d'acier lui comprima la poitrine. Une fraction de secondes plus tard, l'objet explosa avec une flamme orange et un fracas terrifiant, pulvérisant le pare-brise.

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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Le fugitif de Hambourg

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 26/03/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

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