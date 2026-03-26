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#Album jeunesse

Où est Albert ?

Emma Clarke

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Un album drôle et plein de tendresse sur le thème de l'amitié et de la fête. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Hubert, l'ours. Il a hâte de le fêter avec son ami Albert, le pingouin. Mais il y a un grand mystère... Où est Albert ? Hubert part à sa recherche en interrogeant tous les amis qu'il croise en ville. Jusqu'à ce que... Surprise ! L'histoire se termine avec un renversement amusant qui donne envie de relire. Un chouette album aux illustrations remplies de détails pour observer, raconter et jouer à plusieurs.

Par Emma Clarke
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Emma Clarke

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Où est Albert ?

Emma Clarke trad. L'atelier Cloro

Paru le 26/03/2026

24 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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Scannez le code barre 9782384536528
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