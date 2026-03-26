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Parcours Zachée

Pierre-Yves Gomez

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Le Parcours Zachée est un parcours de (trans)formation destiné à mettre la doctrine sociale de l'Eglise dans la vie quotidienne de tout chrétien pour faire l'unité entre foi, travail et vie familiale et sociale. Depuis plus de 15 ans, le Parcours Zachée a déjà accompagné des milliers personnes. Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à tous - à partir d'enseignements, d'exercices et de partage d'expériences -, il vous donnera toutes les clés pour unifier votre vie et réaliser un véritable art de vivre chrétien.

Par Pierre-Yves Gomez
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Pierre-Yves Gomez

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Vie chrétienne

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Parcours Zachée

Pierre-Yves Gomez

Paru le 26/03/2026

328 pages

Editions Emmanuel

25,00 €

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Scannez le code barre 9782384334261
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