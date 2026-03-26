Le Parcours Zachée est un parcours de (trans)formation destiné à mettre la doctrine sociale de l'Eglise dans la vie quotidienne de tout chrétien pour faire l'unité entre foi, travail et vie familiale et sociale. Depuis plus de 15 ans, le Parcours Zachée a déjà accompagné des milliers personnes. Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à tous - à partir d'enseignements, d'exercices et de partage d'expériences -, il vous donnera toutes les clés pour unifier votre vie et réaliser un véritable art de vivre chrétien.