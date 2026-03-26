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Eternal Covenant Tome 2

Haejin

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Ian Gloucester, considéré comme un chevalier maudit de Derwin, enquête sur les rumeurs d'une guerre possible avec une nation voisine malgré le traité de paix. Il va alors découvrir la vérité sur sa malédiction et le rôle son bienfaiteur... Depuis qu'il est enfant, Ian Gloucester est convaincu d'être maudit, condamné à semer la destruction autour de lui. Après avoir été adopté par le cardinal Brixton, il passe de nombreuses années à son service. Alors qu'un complot vise à pousser le pays à entrer en guerre, il rencontre Sol Winkler, lui aussi touché par cette "malédiction' et qui lui apprend que ses pouvoirs sont en fait... de la magie.

Par Haejin
Chez Kbooks

|

Auteur

Haejin

Editeur

Kbooks

Genre

Chungnyun (seinen)

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Eternal Covenant Tome 2

Haejin trad. Kette Amoruso

Paru le 26/03/2026

272 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382883167
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