Critique théâtrale

Une anthologie représentative de la variété du regard de Gautier qui offre aux lecteurs d'aujourd'hui une floraison d'idées novatrices sur ce que serait à ses yeux un théâtre idéal, techniquement moderne. Le feuilleton théâtral tenu par Théophile Gautier de 1837 jusqu'à sa mort en 1872 compte plus de 1400 articles, dont la première édition intégrale annotée a été publiée chez Honoré Champion en 21 volumes (2007-2025). On en trouvera ici une anthologie représentative, au fil de laquelle se dessinent les préférences, les enthousiasmes et les lassitudes d'un critique qui fréquentait aussi bien le cirque que l'Opéra, ou les mimes du théâtre des Funambules que la Comédie-Française : cette variété du regard de Gautier offre aux lecteurs d'aujourd'hui non seulement un panorama sans cesse renouvelé du spectacle vivant de son temps, des dernières années du drame romantique jusqu'à l'émergence du réalisme, mais aussi une floraison d'idées novatrices sur ce que serait à ses yeux un théâtre idéal, techniquement moderne, délivré de la routine du vaudeville et ouvert sur un répertoire vraiment international.