Un exposé de tout le droit commercial en vigueur D'une richesse sans pareil, le Mémento Droit commercial explore de très nombreux sujets répondant aux préoccupations de l'entreprise et de ses conseils : - droit des obligations ; - contrats d'affaires (accords de distribution, vente, sous-traitance, etc.) ; - baux commerciaux ; - fonds de commerce ; - responsabilité ; - droit des biens ; - propriété intellectuelle ; - crédit ; - sûretés ; - effets de commerce ; - recouvrement des créances ; - procédures collectives ; - arbitrage, etc.