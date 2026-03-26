Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Droit commercial

Francis Lefebvre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un exposé de tout le droit commercial en vigueur D'une richesse sans pareil, le Mémento Droit commercial explore de très nombreux sujets répondant aux préoccupations de l'entreprise et de ses conseils : - droit des obligations ; - contrats d'affaires (accords de distribution, vente, sous-traitance, etc.) ; - baux commerciaux ; - fonds de commerce ; - responsabilité ; - droit des biens ; - propriété intellectuelle ; - crédit ; - sûretés ; - effets de commerce ; - recouvrement des créances ; - procédures collectives ; - arbitrage, etc.

Par Francis Lefebvre
Chez Francis Lefebvre

|

Auteur

Francis Lefebvre

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Droit des affaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit commercial par Francis Lefebvre

Commenter ce livre

 

Droit commercial

Francis Lefebvre

Paru le 26/03/2026

2065 pages

Francis Lefebvre

199,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368937600
9782368937600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.