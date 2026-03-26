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#Album jeunesse

Mes premières petites chansons de chatons

Chantal Janisson, Cosneau Olivia, Olivia Cosneau

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Ecoute tes premières comptines de chats et chatons ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Découvre la drôle de chanson " Moustacha " et remue les moustaches du petit chat ! Touche les volets en bois de " La mère Michel " et caresse la belle fourrure des " Chats et souris ". Chantonne " Il était un petit chat " qui renverse son bol de lait et joue avec les " Trois p'tits minous " et leur pelage tigré ! Les illustrations d'Olivia Cosneau accompagnent ce voyage musical et sensoriel au pays des chats et chatons !

Par Chantal Janisson, Cosneau Olivia, Olivia Cosneau
Chez Editions Gründ

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Auteur

Chantal Janisson, Cosneau Olivia, Olivia Cosneau

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres à toucher

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Mes premières petites chansons de chatons

Chantal Janisson, Cosneau Olivia, Olivia Cosneau

Paru le 26/03/2026

10 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324038822
9782324038822
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