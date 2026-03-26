Mes premières petites chansons de chatons

Ecoute tes premières comptines de chats et chatons ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Découvre la drôle de chanson " Moustacha " et remue les moustaches du petit chat ! Touche les volets en bois de " La mère Michel " et caresse la belle fourrure des " Chats et souris ". Chantonne " Il était un petit chat " qui renverse son bol de lait et joue avec les " Trois p'tits minous " et leur pelage tigré ! Les illustrations d'Olivia Cosneau accompagnent ce voyage musical et sensoriel au pays des chats et chatons !