Devenez incontournable sur le web grâce au SEO

A jour des nouvelles méthodes de référencement Google qui bouleversent les techniques de SEO. Ce livre repose sur une approche pédagogique et accessible, adaptée aux débutants et faux débutants en SEO, avec une forte emphase sur l'intégration du SEO dans une stratégie marketing globale. Les 3 axes clés du livre sont : 1. Une base solide et intemporelle : - Le livre expliquera les fondamentaux du SEO (les trois piliers : technique, contenu, notoriété) qui restent valables sur le long terme. - Il offrira une compréhension accessible pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le SEO et souhaitent acquérir des bases solides. 2. Une ouverture sur les évolutions récentes : - L'évolution du SEO vers une approche marketing à 360° sera un point central. - L'importance de la construction d'une marque forte et la visibilité multicanale (réseaux sociaux, vidéos, podcasts, etc.) seront détaillées =) grosse nouveauté du référencement Google. - L'IA et son impact sur la production de contenu seront abordés, avec une vision critique et stratégique (comment l'utiliser efficacement sans en faire un simple automatisme). 3. Une structure adaptée aux professionnels : - Un contenu conçu pour être actionnable, sans tomber dans des techniques trop éphémères. - Des explications claires sur les concepts de branding, de E-E-A-T et de reconnaissance d'entité par Google. - Des études de cas concrets.