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Fiscalité immobilière

Simon Daragon

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Vous souhaitez investir dans l'immobilier ? Vous vous interrogez sur la manière d'optimiser au mieux vos investissements ? Depuis toujours, l'immobilier est considéré comme le placement préféré des Français. Sécurité pour les uns et outil d'investissement pour les autres, il représente un moyen de s'enrichir, notamment grâce au crédit bancaire. Pour autant, lorsque l'on envisage un investissement immobilier, la question centrale demeure celle de la fiscalité applicable, d'une part aux revenus locatifs, d'autre part à la plus-value espérée au moment de la revente. Ce livre, accessible à tous, répond avec précision aux grandes questions que tout investisseur doit se poser pour prendre les bonnes décisions Quelles sont les conséquences d'une domiciliation fiscale en France ? Comment sont imposés mes revenus locatifs, que j'investisse en location nue ou en location meublée ? Et qu'en sera-t-il de la fiscalité applicable au moment de la vente de mon bien ? Plus généralement, comment fonctionnent l'imposition des revenus, le prélèvement à la source ou encore l'impôt sur la fortune immobilière ? Que faut-il absolument connaître en matière de taxes, de TVA et d'impositions locales ? Comment sont imposés les revenus venant de l'étranger ? Quelles sont les niches fiscales susceptibles de vous intéresser ? Comment déclarer correctement vos revenus en ligne ? Quels sont les réflexes à avoir en cas de contrôle fiscal ? Voici quelques-unes des interrogations traitées dans ce livre. AUGMENTEZ VOS REVENUS EN MAITRISANT VOS IMPÔTS !

Par Simon Daragon
Chez Vuibert

|

Auteur

Simon Daragon

Editeur

Vuibert

Genre

Gestion de patrimoine

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Fiscalité immobilière

Simon Daragon

Paru le 26/03/2026

429 pages

Vuibert

31,00 €

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