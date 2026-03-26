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#Polar

Piège à loup

Aslak Nore

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Le retour du maître du polar scandinave : un roman d'espionnage haletant au coeur de la Seconde Guerre mondiale. Henry Storm fait partie de ces Norvégiens qui se sont engagés pour l'Allemagne dans le but de combattre le bolchévisme. Il intègre la division Nordland et combat sur le front de l'Est. Il fait équipe avec deux autres Norvégiens, Johansen et Grande, avec lesquels il va côtoyer la mort. Blessé, il part en convalescence en Allemagne avant de rentrer à Oslo, où il espère retrouver Astrid, son grand amour. Ecoeuré par la violence des combats sur les bords du Mious et par le traitement cruel des prisonniers russes condamnés à mourir de froid, Henry Storm rejette désormais le nazisme et souhaite rejoindre la résistance. Ses contacts au sein du commandement nazi vont lui être très utiles pour devenir un espion au service de la résistance norvégienne à Berlin et découvrir que l'Allemagne est sur le point de mettre en service une arme dont l'efficacité pourrait changer le cours de l'histoire... Un roman mené tambour battant !

Par Aslak Nore
Chez 10/18

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Auteur

Aslak Nore

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

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Piège à loup

Aslak Nore trad. Céline Romand-Monnier

Paru le 26/03/2026

504 pages

10/18

9,90 €

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Scannez le code barre 9782264087034
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