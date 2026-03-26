Petit coffee shop

Le cosy coloriage : LE phénomène mondial ! Une nouvelle collection par des illustratrices françaises avec 45 coloriages sur papier épais 170 gr et pages détachables à un prix compétitif ! Ici des illustrations originales d'adorables animaux dans des scènes cosy au café Découvrez le petit monde très mignon de Lili et entrez dans un café magique au coeur de la forêt où d'adorables animaux partagent des moments de complicité autour d'un goûter et d'une tasse de thé... Apaisant et créatif, ce cahier invite à explorer des palettes douces pour s'évader dans un univers tendre, sweet et réconfortant. 45 coloriages cosy & cute pour fondre de douceur !