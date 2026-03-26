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Nouvelle histoire des chrétiens d'Orient

Joseph Yacoub

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Des rives du Tigre aux bords de la Méditerranée, l'histoire méconnue de ceux qui ont façonné les premières pages du christianisme. Longtemps absents de la mémoire collective, les chrétiens d'Orient - ; de Turquie, d'Iran, d'Irak, de Syrie, du Liban ou encore de Terre sainte - ; refont aujourd'hui surface dans le débat public et la recherche historique. Mais que recouvre réellement cette expression ? De qui parle-t-on ? Sous ce nom se cache un monde d'une richesse insoupçonnée, fait de diversité géographique, linguistique, liturgique et culturelle, qui s'étend bien au-delà du Moyen-Orient. S'appuyant sur une approche historique de longue durée, l'auteur nous conduit des origines bibliques du christianisme oriental jusqu'à la situation contemporaine des communautés en Orient et dans la diaspora. De l'expansion missionnaire en Inde, en Chine et jusqu'au Caucase, aux relations complexes avec l'islam et la civilisation arabe, de la perception singulière des Croisades à leur rôle dans la Renaissance arabe (Nahda), c'est toute une histoire méconnue qui se dévoile. Ce livre éclaire d'un regard neuf les premières pages du christianisme, revisite des épisodes souvent déformés et révèle des pans oubliés : la littérature syriaque, les échanges culturels avec l'Occident, la contribution à la formation de l'orientalisme européen, mais aussi les tragédies du XX siècle, dont le génocide assyro-chaldéen de 1915-1918. A l'heure où la dispersion menace leur survie, l'auteur propose une réflexion audacieuse pour renouveler notre compréhension des chrétiens d'Orient d'hier... et d'aujourd'hui.

Par Joseph Yacoub
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Joseph Yacoub

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Histoire de l'Eglise

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Nouvelle histoire des chrétiens d'Orient

Joseph Yacoub

Paru le 26/03/2026

393 pages

Librairie Académique Perrin

24,00 €

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Scannez le code barre 9782262105136
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