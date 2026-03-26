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Les voies de la lumière

Xuan-Thuan Trinh, Xuan thuan Trinh

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La lumière fascine les hommes, qu'ils soient scientifiques, philosophes, artistes ou théologiens, depuis les temps les plus reculés. Elle n'est, en effet, pas seulement essentielle à l'astronome ; elle lie chacun d'entre nous au cosmos. Venue du Soleil, elle est source de vie. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle nous permet de contempler le monde, mais aussi de le penser, d'interagir avec lui et d'y évoluer. Trinh Xuan Thuan entreprend donc de retracer l'épopée des efforts que l'homme a déployés pour pénétrer au cœur de la lumière et en percer les secrets, en comprendre les dimensions scientifiques et technologiques, comme esthétiques et spirituelles. Le lecteur est, ce faisant, introduit à la physique de la lumière, mais aussi à sa métaphysique - à ce qui nous permet d'être humain.

Par Xuan-Thuan Trinh, Xuan thuan Trinh
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Xuan-Thuan Trinh, Xuan thuan Trinh

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Philosophie de la chimie et de

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Les voies de la lumière

Xuan-Thuan Trinh, Xuan thuan Trinh

Paru le 16/04/2026

Editions Gallimard

15,50 €

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Scannez le code barre 9782073154422
9782073154422
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