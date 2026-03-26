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De sable et d'acier

Peter Caddick-Adams

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6 juin 1944, 4 heures du matin. Une véritable armada s'est postée au large des côtes françaises. A la fin de la journée, des milliers d'hommes seront morts. Moins d'un an plus tard, le III ? Reich aura capitulé. Pour comprendre la plus grande opération militaire de l'histoire, Peter Caddick-Adams a mené des recherches de première main, recueilli des témoignages inédits et acquis une connaissance approfondie des archives. Explorant en détail les préparatifs du combat et la stratégie des Alliés, il plonge ensuite le lecteur dans les barges de débarquement, au coeur du carnage d'Omaha Beach, aux côtés des parachutistes, et même des forces allemandes retranchées derrière l'Atlantikwall. En qualité d'ancien officier, il donne à voir la réalité du terrain et rend hommage aux expériences de tous les acteurs impliqués : les fantassins sur les plages, les marins, les aviateurs, les résistants en France, les femmes sur le front intérieur, les états-majors ou encore les civils. Voici, en somme, l'histoire du Jour J la plus complète et la plus documentée jamais publiée. Un exceptionnel, et indépassable, panorama.

Par Peter Caddick-Adams
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Peter Caddick-Adams

Editeur

Editions Gallimard

Genre

libération, capitulations

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De sable et d'acier

Peter Caddick-Adams trad. Antoine Bourguilleau

Paru le 26/03/2026

1584 pages

Editions Gallimard

16,30 €

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Scannez le code barre 9782073111753
9782073111753
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