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Créateurs de style

Eugenia Santiesteban Soto

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Découvrez l'extraordinaire talent visionnaire de la nouvelle vague de décorateurs et architectes d'intérieur français Une nouvelle génération d'architectes et de décorateurs d'intérieur réinvente avec brio les codes de la décoration française. C'est une tendance entièrement nouvelle qui s'affirme, aussi séduisante que raffinée. Créateurs de style présente le travail de vingt et un architectes d'intérieur visionnaires, qui renouvellent avec audace les arts décoratifs en France : leurs créations font preuve d'une grande sensibilité et jouent avec la couleur et les formes d'une manière aussi assurée qu'éloquente ; elles sont la preuve que le véritable luxe ne réside pas dans l'accumulation, mais consiste à savoir exactement ce dont on peut se passer.

Par Eugenia Santiesteban Soto
Chez Monacelli Press

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Auteur

Eugenia Santiesteban Soto

Editeur

Monacelli Press

Genre

Décoration

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Créateurs de style

Eugenia Santiesteban Soto

Paru le 09/04/2026

276 pages

Monacelli Press

64,95 €

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