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#Bande dessinée jeunesse

Décolle !

Julien Bucci, Bucci Julien

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Une aventure touchante sur la différence, le harcèlement et la quête d'identité, qui fait réfléchir sur l'amitié et l'acceptation de soi. Pedro, souvent isolé et mal à l'aise avec ses camarades, trouve refuge dans les livres. Alix, elle, essaie de rester fidèle à elle-même malgré la pression de sa mère et le regard des autres. Elle préfère le skate aux tendances, ce qui la fait parfois se sentir " à part ". Même s'ils semblent très différents, Pedro et Alix vont se découvrir bien plus proches qu'ils ne l'imaginaient. Leur amitié devient un vrai soutien face aux épreuves. Tu te reconnaîtras peut-être un peu en Pedro, en Alix... ou dans leur histoire. Alors, tu es prêt.e à les suivre ?

Par Julien Bucci, Bucci Julien
Chez Obriart

|

Auteur

Julien Bucci, Bucci Julien

Editeur

Obriart

Genre

Romans, témoignages & Co

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Décolle !

Julien Bucci, Bucci Julien

Paru le 26/03/2026

Obriart

7,50 €

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