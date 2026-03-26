Découvre la suite de Roblox Story et des aventures de Léa, Liam, Arthur et Biscotto ! Léa, Arthur, Liam et Biscotto pensaient pouvoir souffler après être venus à bout de l'invasion des monstres. Mais un terrible danger refait surface à Royal Home... Une créature maléfique vient de mettre la main sur une amulette aux pouvoirs illimités. Si elle récupère l'amulette jumelle cachée à Royal Home, elle pourrait conquérir Roblox tout entier ! Projetés de mondes en mondes par la magie du bijou, nos héros devront survivre aux pires dangers : affronter des loups féroces et un cerf bipède, gravir des tours interminables, gérer une pizzeria ou encore traverser les pires catastrophes naturelles ! Une incroyable course contre la montre s'engage pour sauver Roblox. Mais pour vaincre, Léa devra faire un choix déchirant... Une aventure haletante qui vous embarquera dans un tourbillon d'action et de défis épiques !