Ce manuel de thermodynamique (cours et exercices corrigés) accompagnera tout étudiant qui souhaite exceller dans cette discipline quel que soit son niveau et domaine d'études. Ce manuel, qui s'adresse à des étudiants en études supérieures de sciences physiques, débutants et confirmés, rassemble une série de cours et d'exercices corrigés de thermodynamique classique. Il introduit des idées et des méthodes uniques qui permettent d'appréhender les notions de sciences physiques et de thermodynamique grâce à des exercices approfondis sur l'application de ses principes généraux et universels. Ces exercices traitent aussi bien des aspects purement théoriques que des aspects pratiques de la thermodynamique, proposant une grande variété de cas et de niveaux de difficulté. Le manuel comporte tout d'abord 6 chapitres théoriques, présentant l'essentiel des principes de la thermodynamique, puis 40 sections proposant des exercices et leurs corrigés, qui rendent l'étudiant autonome dans son apprentissage. Il permet à tous les étudiants de se confronter aux bases et aux grandes questions soulevées aujourd'hui dans le champ de la thermodynamique, y compris celles des cycles possibles ainsi que des fonctions caractéristiques, envisagées de façon innovante.