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Guide de santé holistique

Guillaume Feelgood

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Vous avez beau faire attention mais vous vous blessez sans cesse ? Vous suivez toutes les recommandations de santé sans parvenir à vous défaire de la fatigue ? Vous vous sentez bloqué, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel, et votre esprit est occupé en permanence ? Pour GuillaumeFeelgood, c'est que le problème n'est pas seulement mécanique : il relève d'un déséquilibre plus profond. Dans ce guide de santé holistique pratique et accessible, il nous expose l'imbrication subtile des trois niveaux - corps, esprit et âme - qui composent notre être et ne vont pas les uns sans les autres, et nous invite à nous écouter pour déceler les déséquilibres qui affectent notre santé, notre énergie et notre bien-être. Retrouvez comment : Identifier les déséquilibres et blocages : tensions physiques, troubles émotionnels et mentaux, perturbations énergétiques ou héritages transgénérationnels ; Prendre soin de soi au quotidien en utilisant des outils concrets : méditations, respiration, alimentation ou numérologie ; Retrouver un fonctionnement plus harmonieux et un environnement énergétique sain. Le protocole pour rééquilibrer corps, esprit et âme. Guillaume Feelgood est naturopathe, énergéticien et coach sportif. Convaincu de l'interconnexion des mécanismes du corps et de l'esprit, il propose depuis près de 10 ans des accompagnements en thérapie holistique, et prône une approche préventive et naturelle de la santé. Il partage ses conseils sur sa chaîne YouTube ainsi que sur son site : https : //mrbienetre. fr/.

Par Guillaume Feelgood
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Guillaume Feelgood

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Médecine holistique

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Guide de santé holistique

Guillaume Feelgood

Paru le 26/03/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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