Santé mentale tous concernés !

Et si prendre soin de sa santé mentale devenait aussi naturel que prendre soin de son corps ? Stress, anxiété, dépression, addictions, troubles du comportement alimentaire... Retrouvez dans ce livre un panorama de tous les principaux troubles psychiques, afin de mieux les comprendre, de repérer les signes de souffrance, de déconstruire les idées reçues et de les soigner. Dans ce guide pratique, découvrez que faire au quotidien pour prendre soin de votre santé mentale et comment réagir si vous n'allez pas bien : quand consulter, vers qui vous tourner et quelles sont les solutions mises à votre disposition pour aller mieux. Un livre qui vous aidera à vous informer, vous rassurer, et avancer pas à pas vers un mieux-être, pour soi ou pour ses proches. Avec les équipes de Doctissimo Le Dr Gérald Kierzek est médecin urgentiste, chroniqueur santé et directeur médical du site Doctissimo, premier média santé en France. Engagé pour une information fiable et accessible, il intervient régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Retrouvez son expertise sur les comptes Instagram @geraldkierzekpro et @doctissimo.