Le 4 juillet 1776, treize colonies d'Amérique du Nord se proclament indépendantes de la Grande-Bretagne, donnant naissance à une nation nouvelle : un événement destiné à bouleverser l'équilibre du monde. Ce moment fondateur est le fruit d'une série de choix politiques et stratégiques décidés de part et d'autre de l'Atlantique : les délégués du Congrès continental à Philadelphie, pris entre l'enthousiasme de leur lutte et les risques encourus face à une Angleterre toute puissante ; le Parlement, les ministres et le roi George III à Londres, intransigeants face à ce qu'ils perçoivent comme une rébellion et, à Versailles, le ministre des Affaires étrangères, Vergennes, et Louis XVI, impatients de prendre leur revanche sur l'amère défaite de la guerre de Sept Ans. Des enjeux considérables sont au coeur des débats : l'indépendance de treize colonies qui quittent le plus grand empire de l'époque, devenant une ligue de républiques indépendantes et, pour la France, l'entrée dans une guerre totale contre la Grande-Bretagne. Ce livre retrace pas à pas l'enchaînement de ces étapes, de la Boston Tea Party, le début de la révolte américaine en décembre 1773, à l'arrivée de Benjamin Franklin en France en décembre 1776. Il éclaire tout particulièrement les sept mois cruciaux, de janvier à juillet 1776, qui mènent à la naissance des Etats-Unis.