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Château Rayas

Laure Gasparotto, Jérôme Neutres

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"Nord, sable, forêt". Emmanuel Reynaud, propriétaire et exploitant de Château Rayas sur les traces de ses aïeuls de 1997 à son décès en 2025, résumait par cette triade les clés pour appréhender le mystère de ce vin mythique, considéré comme un des plus singuliers et des plus accomplis au monde. Rayas est synonyme de patience, d'humilité, de clarté sans compromis. Dans un monde qui prône la rapidité, la culture particulière de ce grand vin nous donne une leçon de lenteur, nous apprend à attendre, à respecter, à remercier. Rayas est depuis plusieurs générations pour la famille Reynaud un engagement envers la tradition et l'authenticité d'un lieu. Ce livre exceptionnel, fruit de cinq années de travail, est d'abord un hommage à cet esprit. Né de la rencontre avec Emmanuel Reynaud de Thomas Abegg, éditeur du magazine suisse MARMITE, et Jérôme Neutres, historien de l'art, l'ouvrage réunit des essais et témoignages d'auteurs et experts de premier plan, à commencer par l'historienne du vin Laure Gasparotto, le critique Robert Parker, et plusieurs grands sommeliers et chefs étoilés. Page après page, ce livre très raffiné nous fait partager l'histoire et les voix de Rayas, en nous immergeant dans le vignoble, ses parcelles, ses caves, grâce aux photographies de Ferrante Ferranti, guidé par Emmanuel Reynaud au cours d'une douzaine de visites du site. Cet ouvrage unique, le premier consacré à Rayas, ouvre la porte d'un monde qui se montre rarement et qui reste pourtant une légende pour beaucoup. A chaque page, chaque image, chaque témoignage des meilleurs experts de ces vins aussi rares que précieux, on comprend qu'il ne s'agit pas ici d'esprit du temps, mais de destin ; non pas de splendeur, mais de profondeur. Ce livre sur Château Rayas peut et doit se lire comme un voyage spirituel, et une méditation sur la beauté et les secrets de la terre et ses relations avec les hommes.

Par Laure Gasparotto, Jérôme Neutres
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Laure Gasparotto, Jérôme Neutres

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Vins et savoirs

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Château Rayas

Laure Gasparotto, Jérôme Neutres

Paru le 16/04/2026

424 pages

Silvana Editoriale

100,00 €

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Scannez le code barre 9788836649327
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