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Le secret de Shambhala

James Redfield, Redfield James

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Quelque part dans l'Himalaya, en un lieu mythique du bouddhisme tibétain appelé Shambhala, vit une communauté dont on a longtemps cru qu'elle n'existait que dans les légendes. Là, hommes et femmes, véritables précurseurs de notre évolution future, ont accédé à un niveau de conscience supérieur, maîtrisant leur énergie au point de pouvoir affecter la réalité. Guidé par une étrange série de coïncidences, le héros de James Redfield se lance dans une nouvelle quête : trouver la cité légendaire et mener l'humanité vers l'éclosion spirituelle capable de dissoudre les maux et les inégalités qui la divident. Traqué par les chinois, il réalise les changements intérieurs qui seuls peuvent lui ouvrir les portes de Shambhala. A sa suite, nous découvrons les clefs de notre accomplissement spirituel et, avec elles, les moyens d'élargir notre vision du monde et d'agir.

Par James Redfield, Redfield James
Chez Alexandre Stanké

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Auteur

James Redfield, Redfield James

Editeur

Alexandre Stanké

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le secret de Shambhala

James Redfield, Redfield James

Paru le 26/03/2026

Alexandre Stanké

24,00 €

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Scannez le code barre 9782895588894
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