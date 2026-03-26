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100% Ravel

Jean-François Monnard

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Découvrez Ravel à travers les témoignages de ses proches : un portrait vivant du compositeur, entre rigueur classique, malice créative et passion orchestrale. Ce livre n'est pas une biographie de Maurice Ravel au sens propre. Il réunit divers témoignages de ses collègues complices et quelques confidences des amies qui l'ont entouré. Au gré des chapitres, le lecteur découvre le visage du compositeur, faisant paraître d'un seul coup et son caractère et son oeuvre : l'amoureux des formes classiques, le " savant " horloger, l'illusionniste malicieux, l'authentique patriote, le manieur d'orchestre et l'interprète malgré lui. Bref, le musicien tel qu'il a été jugé par ses admirateurs et détracteurs ainsi que les mots qui lui sont attribués. Vérité des textes, vérité des personnages, et le geste qui va avec. De quoi garder vivante l'image d'un compositeur qui aimait jongler avec les styles.

Par Jean-François Monnard
Chez inFOLIO

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Auteur

Jean-François Monnard

Editeur

inFOLIO

Genre

Compositeurs

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100% Ravel

Jean-François Monnard

Paru le 26/03/2026

160 pages

inFOLIO

16,00 €

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Scannez le code barre 9782889681938
9782889681938
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