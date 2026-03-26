100% Ravel

Découvrez Ravel à travers les témoignages de ses proches : un portrait vivant du compositeur, entre rigueur classique, malice créative et passion orchestrale. Ce livre n'est pas une biographie de Maurice Ravel au sens propre. Il réunit divers témoignages de ses collègues complices et quelques confidences des amies qui l'ont entouré. Au gré des chapitres, le lecteur découvre le visage du compositeur, faisant paraître d'un seul coup et son caractère et son oeuvre : l'amoureux des formes classiques, le " savant " horloger, l'illusionniste malicieux, l'authentique patriote, le manieur d'orchestre et l'interprète malgré lui. Bref, le musicien tel qu'il a été jugé par ses admirateurs et détracteurs ainsi que les mots qui lui sont attribués. Vérité des textes, vérité des personnages, et le geste qui va avec. De quoi garder vivante l'image d'un compositeur qui aimait jongler avec les styles.