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#Roman francophone

Le Petit Bâtard

Mireille Pluchard

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Clarisse Chardenon, véritable petite mère pour toute sa famille, est envoyée faire la saison des vers à soie en Cévennes huguenotes. Malgré les mises en garde de son père contre "ces gens" , elle se plaît au domaine Blanchon-Troupet. Une idylle naît avec Jean, le benjamin de la maison. La saison terminée, Clarisse rentre chez elle mais elle n'est plus tout à fait la même. La nuit de la Saint-Jean, elle est devenue une femme dans les bras de son amoureux. Elle cache son secret à sa famille, mais bientôt elle a confirmation de ses craintes : elle est enceinte... Le père Chardenon, furieux, a décidé d'abandonner l'enfant à l'orphelinat, la seule place selon lui pour un bâtard. C'est sans compter sur l'immense amour de la mère pour son enfant...

Par Mireille Pluchard
Chez Editions De Borée

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Auteur

Mireille Pluchard

Editeur

Editions De Borée

Genre

Autres régions

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Le Petit Bâtard

Mireille Pluchard

Paru le 26/03/2026

475 pages

Editions De Borée

22,40 €

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