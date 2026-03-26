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Des jeux et des rites de l’Antiquité à nos jours

Eric Dieu, Vilma Losytė

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En s'intéressant à une diversité de contextes culturels issus de périodes et d'espaces variés, de l'Antiquité aux cultures numériques contemporaines, ce numéro vise à renouveler l'exploration des relations entre jeux et rituels. Une longue tradition scientifique a eu tendance à séparer le domaine du jeu et la sphère du sacré : le jeu a été longtemps considéré comme "le profane pur" (R. Caillois), totalement extérieur à la sphère religieuse. L'interaction entre le jeu et le sacré a néanmoins tendu à être mieux reconnue depuis quelques décennies. Mais son étude dans le contexte des sociétés antiques, notamment, demeure en cours de développement. Ce dossier thématique vise à renouveler l'exploration des relations entre jeux et rituels en s'intéressant à une diversité de contextes culturels issus de périodes et d'espaces variés, de l'Antiquité aux cultures numériques contemporaines. Cette large amplitude temporelle et spatiale permet de mettre en lumière des récurrences, des variations et des continuités insoupçonnées dans les relations entre jeux et rituels. Là où la plupart des travaux se concentrent sur un seul corpus (par exemple les jeux antiques ou les pratiques vidéoludiques), ce dossier favorise une réflexion transversale et comparative, à l'interface de l'histoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, des sciences religieuses et des études des médias.

Par Eric Dieu, Vilma Losytė
Chez Presses Universitaires du Mirail

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Auteur

Eric Dieu, Vilma Losytė

Editeur

Presses Universitaires du Mirail

Genre

Histoire antique

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Des jeux et des rites de l’Antiquité à nos jours

Eric Dieu, Vilma Losytė

Paru le 19/03/2026

225 pages

Presses Universitaires du Mirail

25,00 €

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