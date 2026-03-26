Des jeux et des rites de l’Antiquité à nos jours

En s'intéressant à une diversité de contextes culturels issus de périodes et d'espaces variés, de l'Antiquité aux cultures numériques contemporaines, ce numéro vise à renouveler l'exploration des relations entre jeux et rituels. Une longue tradition scientifique a eu tendance à séparer le domaine du jeu et la sphère du sacré : le jeu a été longtemps considéré comme "le profane pur" (R. Caillois), totalement extérieur à la sphère religieuse. L'interaction entre le jeu et le sacré a néanmoins tendu à être mieux reconnue depuis quelques décennies. Mais son étude dans le contexte des sociétés antiques, notamment, demeure en cours de développement. Ce dossier thématique vise à renouveler l'exploration des relations entre jeux et rituels en s'intéressant à une diversité de contextes culturels issus de périodes et d'espaces variés, de l'Antiquité aux cultures numériques contemporaines. Cette large amplitude temporelle et spatiale permet de mettre en lumière des récurrences, des variations et des continuités insoupçonnées dans les relations entre jeux et rituels. Là où la plupart des travaux se concentrent sur un seul corpus (par exemple les jeux antiques ou les pratiques vidéoludiques), ce dossier favorise une réflexion transversale et comparative, à l'interface de l'histoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, des sciences religieuses et des études des médias.