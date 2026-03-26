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Bruxelles Centre

Paul Aron, Laurence Brogniez

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Prenant le risque de digresser au gré des chantiers en cours ou de faire halte dans une impasse pleine de charme, ce guide propose deux itinéraires au coeur de la cité, du Palais de Justice et de la Colonne du Congrès à la Bourse. Le centre-ville se découvre ainsi grâce aux écrivains du passé qui ont sauvé de l'oubli certains lieux disparus, comme les cafés et les théâtres où ils aimaient se retrouver, et à leurs successeurs, qui continuent à écrire son histoire au présent en y situant intrigues, poésie ou récits personnels.

Par Paul Aron, Laurence Brogniez
Chez Université de Bruxelles

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Auteur

Paul Aron, Laurence Brogniez

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Histoire littéraire

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Bruxelles Centre

Paul Aron, Laurence Brogniez

Paru le 26/03/2026

Université de Bruxelles

20,00 €

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Scannez le code barre 9782800419541
9782800419541
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