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#Roman jeunesse

Histoires d'aliments voyageurs

Jordanne Maynard

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Pour ta collation, tu manges une orange, une tomate ou peut-être du chocolat. Si ces aliments se trouvent aujourd'hui facilement dans nos épiceries, savais-tu qu'au Moyen Age la tomate se cultivait seulement dans les Andes ? Ou que l'orange se récoltait en Asie il y a des milliers d'années, bien avant d'arriver en Floride ? Manger, c'est voyager ! Pour faire pousser la pomme de terre, l'olive, le riz ou le maïs, il faut le bon climat et un territoire adapté. L'incroyable diversité alimentaire de notre époque est devenue possible grâce aux nombreux échanges entre peuples depuis l'Antiquité. Ainsi, l'être humain, curieux et créatif, a parcouru la planète à la recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes, de méthodes innovantes pour cuisiner et pour conserver sa nourriture. A travers les pages de ce livre, découvre l'origine d'aliments savoureux et comment ils ont d'abord voyagé dans le monde avant de se retrouver dans ton assiette. La collection d'albums documentaires Civilisations remonte le temps pour explorer l'histoire du monde à travers des thèmes originaux et des faits scientifiques surprenants et amusants !

Par Jordanne Maynard
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Jordanne Maynard

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Généralités

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Histoires d'aliments voyageurs

Jordanne Maynard

Paru le 26/03/2026

48 pages

Fides (Editions)

22,00 €

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Scannez le code barre 9782762146981
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