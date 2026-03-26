Changement de psychanalyse

La revue PSYCHANALYSE YETU est endeuillée par la perte de son fondateur Pierre Bruno, survenue le 4 juillet dernier à Paris. Il a soutenu cette expérience de publication ouverte à qui se sent concerné par la psychanalyse, la poésie et la politique. Pierre Bruno compte pour chacun d'entre nous dans le tissage qui lui est propre. La psychanalyse lui est redevable de ses avancées à partir de l'oeuvre de Lacan ; il a donné des jalons précieux pour la lecture de cette tresse où réel, symbolique et imaginaire inscrivent le sujet dans le monde contemporain. Il a effectué un pas supplémentaire qui porte le vivant de la psychanalyse. Son oeuvre permet d'en prendre la mesure. Nous lui rendons hommage dans ce numéro et nous invitons chacun, dans son lien propre à la psychanalyse, à poursuivre la tâche à laquelle il nous a donné goût. Une journée lui sera consacrée et fera suite à ce numéro.