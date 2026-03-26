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Pédocriminalité

Laurence Beneux

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Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Au domicile familial ou sur le darknet, les pédocriminels profitent du déni collectif et des défaillances dans la protection de l'enfance. La réalité de la lutte contre la pédocriminalité est loin d'être à la hauteur des grands discours. Journaliste spécialisée, Laurence Beneux a parlé avec des victimes, assisté à de nombreux procès, enquêté sur les réseaux pédocriminels agissant sur internet. Elle dresse un bilan sévère sur l'action entreprise depuis vingt-cinq ans. Certes, la parole s'est libérée, faisant reculer le déni. Certes, une commission d'enquête, la Ciivise, a reçu 27 000 témoignages et formulé des préconisations. Certes, le délai de prescription a été allongé de vingt à trente ans après la majorité de la victime. Mais pour le reste ? De nombreuses plaintes ne sont pas prises au sérieux par la Justice. Des enfants continuent d'être confiés à leur père, alors qu'ils ont formulé des accusations d'inceste. Les moyens donnés aux institutions chargées de traquer les prédateurs et de lutter contre le développement de la pédopornographie sont indigents au regard de l'ampleur du problème. Une prise de conscience politique, judiciaire et citoyenne demeure indispensable.

Par Laurence Beneux
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Laurence Beneux

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Criminalité

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Pédocriminalité

Laurence Beneux

Paru le 26/03/2026

288 pages

Le Cherche Midi

20,00 €

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